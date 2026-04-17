Sakarya'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi. Kömürlük Mahallesi'nde tarlada çalışan R.B'nin (55) kullandığı 34 LN 580 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde R.B'nin hayatını kaybettiği belirlendi. R.B'nin cenazesi incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

