        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakarya'da karaya oturan kuru yük gemisinin çevresinde denize girilmesine izin verilmiyor

        Sakarya'nın Karasu ilçesinde 1 Mayıs'ta karaya oturan yük gemisinin çevresinde denize girilmesine müsaade edilmiyor.

        Giriş: 26.05.2026 - 18:10 Güncelleme:
        Hava muhalefeti nedeniyle Karadeniz'e sürüklenerek Karasu ilçesinde karaya oturan Kamerun bandıralı "NINOVA" isimli kuru yük gemisinin çevresine, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri gözetiminde cankurtaran ekiplerince duba çekildi.

        Karasu Kaymakamlığı kararıyla bölgede denize girişlerin tehlikeli olduğu değerlendirildi.

        Dubalarla güvenli alan oluşturulan bölgede denize girilmesine izin verilmiyor.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Cankurtaran Amiri Samet Karaca, gazetecilere, geminin karaya oturduğu bölgenin insanların girişine kapatıldığını söyledi.

        Bu doğrultuda karar alındığını belirten Karaca, "Özellikle fırtınalı denizlerde, dalga boyunun yükseldiği durumlarda oradan kurtarma yapılamayacağı veya olası problemde ulaşılmayacağı için hem kendi personelimizi riske atmamak hem de vatandaşların sağlığını korumak adına o bölgeyi deniz kullanımına kapatma kararı alındı." dedi.

        Alanda cankurtaran bölgesi de dahil kırmızı dubaların çekildiği ve işaretlemelerin yapıldığını dile getiren Karaca, o bölgenin cankurtaran sorumluluğunda olmayacağını ifade etti.

        Kamerun bandıralı "NINOVA" isimli 80 metre uzunluğundaki kuru yük gemisi, hava muhalefeti nedeniyle 1 Mayıs'ta Karadeniz'de sürüklenerek Karasu ilçesinde karaya oturmuş, 1'i Türk, 7'si Azerbaycan uyruklu 8 kişilik mürettebat vargele sistemiyle kurtarılmıştı.

        Gemiyi kurtarma planı kapsamında dalgıçlar tarafından 3 kez inceleme dalışı yapılmış, 8 Mayıs'ta denize olası sızıntının önlenmesi için geminin çevresine koruyucu yüzer bariyer çekilmiş ve 20 Mayıs'ta kirleticilerden arındırma çalışmasına başlanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Dorukhan Büyükışık soruşturmasında inşaat sorumlusu da tutuklandı!
        Yargıtay'dan CHP değişikliği!
        Heyelanda felaket kıl payı!
        Meloni'den AB'ye benzetme: "Miyop ve bürokratik bir dev"
        Fransa tarihinin en sıcak mayıs günü!
        Ortalık savaş alanına döndü
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Engin Hepileri'nin acı günü
        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Yıldırım'dan UEFA limitleri açıklaması!
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'Başkanlık seçimi' önerisi
        Firari hükümlü eşekle dolaşırken yakalandı!
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Tam 14 saat süren film!
        19. yüzyılın “Yaşayan İskelet”i olarak tarihe geçti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Bahçeli'den bayram mesajı
