Sakarya'da kaybolan 7 büyükbaş hayvan dron yardımıyla bulundu

Sakarya'nın Hendek ilçesinde kaybolan 7 büyükbaş hayvan jandarma ekipleri tarafından dron yardımıyla bulundu. Kızanlık Mahallesi mevkisinde E.İ'ye ait 7 büyükbaş hayvan 10 Mayıs'ta otlanırken kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, arazinin geniş ve görüşün kısıtlı olması nedeniyle hem karadan hem havadan arama çalışması yürüttü. Dronla yeri tespit edilen büyükbaş hayvanlar, sahibine teslim edildi.

