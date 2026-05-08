Sakarya'da kenevir yetiştiren şüpheli tutuklandı

Sakarya'da iklimlendirme sistemiyle kapalı ortamda kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı. Cumhuriyet savcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü. Ekiplerce düzenlenen operasyonda, iklimlendirme sistemiyle kapalı ortamda kenevir yetiştiren şüpheli yakalandı. Zanlının Arifiye ve Sapanca ilçelerindeki adreslerinde, 412 kök kenevir bitkisi, iklimlendirme sistemi, ruhsatsız tabanca ve 23 fişek ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

