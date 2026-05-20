        Sakarya Haberleri Sakarya'da Kurban Bayramı öncesi sebze meyve halinde denetim yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 11:51 Güncelleme:
        Ticaret İl Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin katılımıyla Arifiye ilçesinde 102 iş yerinin bulunduğu Sakarya Büyükşehir Sebze ve Meyve Hali'nde denetim yapıldı.

        Denetimde, işletmelerdeki mevcut ürün miktarı ile Hal Kayıt Sistemi'ndeki stok miktarının uyumlu olup olmadığı kontrol edildi. Hal Kayıt Sistemi'ndeki ürün künyesiyle sebze ve meyvenin hale girişi ile alış-satış fiyatları sorgulandı.

        İl Ticaret Müdürü Emre Atmaca, AA muhabirine, dönem içinde sürdürdükleri hal denetimlerini bayram öncesi daha da yoğunlaştırdıklarını söyledi.

        Denetimde fiyat sorgulaması yaptıklarını belirten Atmaca, "Denetimlerin yoğunlaşmasıyla olumlu sonuçlar alıyoruz çünkü fiyatlarda düşüş var. Talebe bağlı, suni fiyat artışı olmadığını gördük." dedi.

        Atmaca, ürün künyelerini de kontrol ettiklerini dile getirerek, "Bu sayede künye üzerinde var olan bilgilere bakarak alış-satış faturalarını kontrol ediyoruz. Fahiş veya gereksiz fiyat artışı var mı yok mu bu şekilde kontrolünü sağlamış oluyoruz. Sakarya'daki halimiz 102 iş yerinden oluşuyor, modern hal kompleksine sahibiz. Buradaki esnafımız genel anlamda hem üretici hem de tüketiciye hitap ediyor." diye konuştu.

        Baharın gelişiyle fiyatların giderek daha da düşeceğini gördüklerini belirten Atmaca, ayrıca bu sezonun bol yağışlı geçmesiyle ürün bolluğunun yanı sıra uygun fiyatların da görüleceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

