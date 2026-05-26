Sakarya'da otomobille çarpışan hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde otomobille çarpıştan sonra devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.



Küçük Kaynarca kavşağında E.U. idaresindeki 54 AJU 752 plakalı otomobil ile M.Ş'nin kullandığı 41 H 6737 plakalı hafif ticari aracın çarpıştı.



Çarpışmanın etkisiyle devrilen hafif ticari araçtaki sürücü ile aynı aileden A.Ş. ve A.Ş. yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, Kaynarca Şehit Gökhan Ayder İlçe Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

