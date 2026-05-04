        Sakarya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

        Sakarya'nın Kocaali ve Pamukova ilçelerinde etkili olan yağış nedeniyle dereler taştı, bazı yollarda çökme meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2026 - 22:16 Güncelleme:
        Kocaali ilçesinde etkili olan sağanak, Hızar, Alandere, Caferiye, Melen, Kozluk ve Bezirgan Mahallelerindeki dereler ile Kocaali ve Akçakoca ilçelerinden geçerek Karadeniz'e dökülen Melen Çayı'nın taşmasına yol açtı.


        Kozluk Mahallesi ile Akçakoca ilçesi Nazımbey Mahallesi'nde Melen Çayı'nın taşması sonucu iki mahalleyi birbirine bağlayan Kozluk Köprüsü, belediye ekiplerince tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.

        Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, AA muhabirine, Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleriyle sahada çalışmaları sürdürdüklerini belirterek, "Gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyoruz. Muhtarlarımız ve teknik ekibimizle birlikte sahadayız. Özellikle yoğun yağış alan bölgelerdeki su kanalları ve kanal kenarlarında şu an için herhangi bir tehlike söz konusu değildir." dedi.

        İlerleyen günlerde yağışların azalmasının beklendiğini aktaran Yüzücü, "Her türlü afet durumuna karşı hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Valiliğimiz ve Devlet Su İşleriyle koordineli şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz." diye konuştu.

        - Pamukova

        Pamukova ilçesinde debisi artan Papaz Deresi, Kemaliye, Ahiler ve Mekece Mahallelerinde tarım arazilerinin su altında kalmasına neden oldu.

        Taşan dere nedeniyle Kemaliye Mahallesi'nde bir balık restoranını su bastı, köy yolu kapandı.

        Goncalar Mahallesi'nde Gonca-Kartepe yolunda çökme meydana geldi, Turgutlu Mahallesi'nde dere taşması sonucu tarım arazileri zarar gördü.

        Pamukova Belediyesi ekipleri, yağıştan kapanan ve zarar gören yollarda çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

