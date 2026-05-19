Sakarya'da silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Salihiye Mahallesi'nde gece saatlerinde, husumetli olduğu belirtilen taraflar, husumeti gidermek amacıyla bir işletmede bir araya geldi.
Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine E.A, tabancayla K.T.D, H.K.Y, A.M. ve B.Y'yi, B.Y. de tabancayla E.A'yı yaraladı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.
