Hurda ayrıştırdığı iş yerinin kadın vinç operatörü oldu

MİNE YILDIRIM - Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Hamide Kara, 3 yıl önce başladığı iş yerinde elleriyle topladığı hurdaları artık vinç operatörü olarak ayrıştırıyor.



Çocuk yaşlardan itibaren babasına inşaatta yardım eden tavuk çiftliği, kesimhane, lokanta ve fabrika gibi farklı yerlerde çalışan 2 çocuk annesi Kara, 2014'te başladığı ısıtma, soğutma ve havalandırma ürünleri üreten fabrikanın boyahane bölümünde zamanla kendisini geliştirerek ustabaşı oldu.



O dönemlerde formenlere verilen forklift eğitimini kontenjanın dolu olması nedeniyle alamayan Kara, kendi çabalarıyla 2020'de forklift operatörlüğü ehliyeti aldı ve daha sonra 3 yıl aynı fabrikada bu görevi yaptı.



Kara, 2023'te fabrikadan ayrıldıktan sonra forklift operatörü olarak başvurduğu iş yerlerinden olumsuz dönüşler alınca ağabeyinin de çalıştığı hurdacılık sektörüne hizmet veren firmaya girdi.



Hurdaları elleriyle ayrıştıran, toparlayan ve düzenleyen Kara, iş yeri sahiplerinin yönlendirmesiyle vinç operatörü olmaya karar verdi. Bu alanda eğitimlerini tamamlayan ve sınavlarda başarılı olan Kara, 2024'te hem vinç operatörlüğü hem de ilişkili olan kamyon ehliyetine sahip oldu.



- "İlk kez görenler çok şaşırıyor"



Kara, AA muhabirine, ağabeyinin teşvik etmesiyle hurdacılık sektörüne başladığını, iş yeri sahiplerinin desteğiyle de vinç operatörü olduğunu söyledi.



Vinç operatörlüğünü normalde hiç düşünmediğini belirten Kara, "İş yeri sahipleri 'Sen yaparsın Hamide, sana güveniyoruz' dedikçe ben daha çok hırslandım, başarı gösterdim işimde. Burası ağır hurdacı dükkanı olduğu için hurda ayrıştırmada çalıştım. Sonrasında ihtiyaç olduğu için ahtapot vinçe kendimi geliştirmek için çıktım, kullandım." dedi.



Kara, vinç kullanmada başarılı olunca daha sonra sepetli platforma geçtiğini, bu seviyeye geleceğini hiç düşünmediğini dile getirdi.



İlk defa görenlerin çok şaşırdığını aktaran Kara, "Bazı fabrikalara, şantiyelere gittiğimde genelde erkekler oluyor. Kamyona 'Ağabey gel gel.' diyorlar, sonra bakıyorlar ağabey değil, 'Abla pardon, hiç hayatımızda mobil vinç veya sepetli platform kadın operatörü görmedik.' diyorlar. Öyle bir şaşkınlık yaşıyorlar, ben de bu duruma alıştım artık. Hiç tepki de göstermiyorum, çok da mutlu oluyorum. Açıkçası destek de çıkıyorlar." ifadelerini kullandı.



Forklift, manlift, kamyon ve diğer otomobil gibi araçları kullanabildiğini belirten Kara, patronlarının desteğiyle öğrendiğini, tır kullanmaya hevesli olduğunu ancak yurt dışı gibi durumları olduğundan dolayı ağabeyinin istemediğini kaydetti.



- Daha büyük vinçleri kullanmayı hedefliyor



Bu kadar ilerleyeceğini tahmin etmediğini aktaran Kara, "İlk merdivenlere çıkarken bile korktuğumu hatırlıyorum ama şu an koşarak çıkabiliyorum, hızlıca vinçi kullanabiliyorum. Bazen soruyorlar, 'Ne düşünüyorsun, nasıl başardın?'. Onlara 'İlk başta çok zor gelmişti, şu an bana oyuncak gibi geliyor.' diyorum, bana inanmıyorlar. Gerçekten öyle, ilk başta sabır gösterip, azim gösterip mücadele ettiğinizde sonrasında her şey başarıyla tamamlanıyor." şeklinde konuştu.



Kara, çalıştığı alanın kadınların yapabileceği bir meslek olduğunu ve önerdiğini belirterek, "Aslında önermemin nedeni de nereye vinçle operatör olarak gitsem çalışan ustalarımız hep 'Keşke bütün operatörlerimiz kadın olsa' diyor. O da çok dikkatli, hassas kullandığım için. Mesela bazen 'Erkek operatör geldi, bizi oradan oraya savurdu. Sizde hiç o sıkıntıyı yaşamadık' diyorlar. Nereye gitsem bunu duyuyorum, o yüzden çok mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.



Ailesi ve çevresindekilerin "vinç ablamız" diye seslendiklerini ve kendisiyle gurur duyduklarını anlatan Kara, her yere heyecanla gittiğini ve hedefinin daha büyük mobil vinçleri kullanmak olduğunu sözlerine ekledi.

