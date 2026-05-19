        Sakarya Haberleri Hurda ayrıştırdığı iş yerinin kadın vinç operatörü oldu

        MİNE YILDIRIM - Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Hamide Kara, 3 yıl önce başladığı iş yerinde elleriyle topladığı hurdaları artık vinç operatörü olarak ayrıştırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 11:00 Güncelleme:
        Çocuk yaşlardan itibaren babasına inşaatta yardım eden tavuk çiftliği, kesimhane, lokanta ve fabrika gibi farklı yerlerde çalışan 2 çocuk annesi Kara, 2014'te başladığı ısıtma, soğutma ve havalandırma ürünleri üreten fabrikanın boyahane bölümünde zamanla kendisini geliştirerek ustabaşı oldu.

        O dönemlerde formenlere verilen forklift eğitimini kontenjanın dolu olması nedeniyle alamayan Kara, kendi çabalarıyla 2020'de forklift operatörlüğü ehliyeti aldı ve daha sonra 3 yıl aynı fabrikada bu görevi yaptı.

        Kara, 2023'te fabrikadan ayrıldıktan sonra forklift operatörü olarak başvurduğu iş yerlerinden olumsuz dönüşler alınca ağabeyinin de çalıştığı hurdacılık sektörüne hizmet veren firmaya girdi.

        Hurdaları elleriyle ayrıştıran, toparlayan ve düzenleyen Kara, iş yeri sahiplerinin yönlendirmesiyle vinç operatörü olmaya karar verdi. Bu alanda eğitimlerini tamamlayan ve sınavlarda başarılı olan Kara, 2024'te hem vinç operatörlüğü hem de ilişkili olan kamyon ehliyetine sahip oldu.

        - "İlk kez görenler çok şaşırıyor"

        Kara, AA muhabirine, ağabeyinin teşvik etmesiyle hurdacılık sektörüne başladığını, iş yeri sahiplerinin desteğiyle de vinç operatörü olduğunu söyledi.

        Vinç operatörlüğünü normalde hiç düşünmediğini belirten Kara, "İş yeri sahipleri 'Sen yaparsın Hamide, sana güveniyoruz' dedikçe ben daha çok hırslandım, başarı gösterdim işimde. Burası ağır hurdacı dükkanı olduğu için hurda ayrıştırmada çalıştım. Sonrasında ihtiyaç olduğu için ahtapot vinçe kendimi geliştirmek için çıktım, kullandım." dedi.

        Kara, vinç kullanmada başarılı olunca daha sonra sepetli platforma geçtiğini, bu seviyeye geleceğini hiç düşünmediğini dile getirdi.

        İlk defa görenlerin çok şaşırdığını aktaran Kara, "Bazı fabrikalara, şantiyelere gittiğimde genelde erkekler oluyor. Kamyona 'Ağabey gel gel.' diyorlar, sonra bakıyorlar ağabey değil, 'Abla pardon, hiç hayatımızda mobil vinç veya sepetli platform kadın operatörü görmedik.' diyorlar. Öyle bir şaşkınlık yaşıyorlar, ben de bu duruma alıştım artık. Hiç tepki de göstermiyorum, çok da mutlu oluyorum. Açıkçası destek de çıkıyorlar." ifadelerini kullandı.

        Forklift, manlift, kamyon ve diğer otomobil gibi araçları kullanabildiğini belirten Kara, patronlarının desteğiyle öğrendiğini, tır kullanmaya hevesli olduğunu ancak yurt dışı gibi durumları olduğundan dolayı ağabeyinin istemediğini kaydetti.

        - Daha büyük vinçleri kullanmayı hedefliyor

        Bu kadar ilerleyeceğini tahmin etmediğini aktaran Kara, "İlk merdivenlere çıkarken bile korktuğumu hatırlıyorum ama şu an koşarak çıkabiliyorum, hızlıca vinçi kullanabiliyorum. Bazen soruyorlar, 'Ne düşünüyorsun, nasıl başardın?'. Onlara 'İlk başta çok zor gelmişti, şu an bana oyuncak gibi geliyor.' diyorum, bana inanmıyorlar. Gerçekten öyle, ilk başta sabır gösterip, azim gösterip mücadele ettiğinizde sonrasında her şey başarıyla tamamlanıyor." şeklinde konuştu.

        Kara, çalıştığı alanın kadınların yapabileceği bir meslek olduğunu ve önerdiğini belirterek, "Aslında önermemin nedeni de nereye vinçle operatör olarak gitsem çalışan ustalarımız hep 'Keşke bütün operatörlerimiz kadın olsa' diyor. O da çok dikkatli, hassas kullandığım için. Mesela bazen 'Erkek operatör geldi, bizi oradan oraya savurdu. Sizde hiç o sıkıntıyı yaşamadık' diyorlar. Nereye gitsem bunu duyuyorum, o yüzden çok mutlu oluyorum." ifadelerini kullandı.

        Ailesi ve çevresindekilerin "vinç ablamız" diye seslendiklerini ve kendisiyle gurur duyduklarını anlatan Kara, her yere heyecanla gittiğini ve hedefinin daha büyük mobil vinçleri kullanmak olduğunu sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        107 yıl önce atılan ilk adım... 88 yıllık coşku!
        Siyasilerden ve kabine üyelerinden mesajlar
        Spor camiasından 19 Mayıs mesajları!
        Ünlülerden 19 Mayıs paylaşımları
        Tarihi dayanışmanın ortak vizyonu
        Brandt için gözler TFF'de!
        Mersin'de 6 kişiyi öldüren firari katil hayatına son verdi!
        Sessiz katile dikkat! Düzenli ölçüm hayat kurtarıyor
        G.Saray'a Bernardo Silva transferinde müjde!
        Putin: Rus-Çin stratejik ittifakı istikrar getiriyor
        Evde çıkan yangın sonrası 5 çocuk ortadan kayboldu
        Samuray kılıçlı genç kız etkisiz hale getirildi!
        Uzaya götürülen kaçak sandviç NASA'da kriz yarattı
        Tükenmişliğin yeni adı: Bed Rotting!
        "Bu acıyı yaşarken yalnız hissettim"
        Serdal Adalı'dan Şenol Güneş sözleri!
        Muazzez Bayhan kayıp değilmiş... Sır perdesi aralandı!
        A Milli Takım'ın Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        İşe iade davasında kıdem hesabı
        İki grup arasındaki tartışmada silahlar konuştu: 6 yaralı
        Sakarya'da kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada sürücüler yar...
        Küresel Sumud Filosu'na yapılan saldırıya karşı Sakaryalılar tek yürek oldu
        Sakarya'da İsrail güçlerinin Küresel Sumud Filosu'na saldırısına tepki göst...
        1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı patlamada fabrika müdürü tutuklandı
        Ferizlispor, alt yapıya önem veriyor
