        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakarya'da tır, halk otobüsü ve otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde tır, halk otobüsü ve otomobilin karıştığı zincirleme kazada 4'ü ağır 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2026 - 15:27 Güncelleme:
        D-140 kara yolu Batakköy Kavşağı'nda E.E. (24) idaresindeki 54 H 2250 plakalı tır ile D.A. (41) yönetimindeki 34 GZG 750 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle otomobil, ışıklarda duran ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 J 2148 plakalı halk otobüsüne çarparak durabildi.

        Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan N.A. (35), D.A. (11), Y.A. (8) ve Y.A. (2) ile halk otobüsündeki yolcu E.K. (53) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, bekçi ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü D.A. ile N.A, Y.A. ve Y.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, N.A. ile D.A'nın Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

