        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakarya'da "Türkiye Sohbetleri" toplantısı düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 20:17 Güncelleme:
        Erenler ilçesinde bulunan bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Sakarya Valisi Rahmi Doğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıl öncesine göre daha güçlü, dirayetli ve kudretli olduğunu söyledi.

        Doğan, toplantıda bulunan herkesin Türkiye için gayret gösteren kişiler olduğunu vurgulayarak, her fikrin masada ele alınacağını kaydetti.

        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Ahmet Selim Köroğlu, Türkiye Yüzyılı vizyonunun bir siyasi parti veya ittifak projesi olmadığına işaret ederek, her eleştiri ve görüşe açık bir program düzenlendiğini ifade etti.

        Köroğlu, uluslararası kurum ve kuruluşların günümüz krizlerinin ardından işlevini yitirdiğini vurgulayarak, "Gelişen hadiseler, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşturulan BM, NATO, Uluslararası Ceza Mahkemesi, UNICEF ve UNESCO gibi uluslararası kurum ve kuruluşlar şu gün itibariyle fonksiyonunu yitirmiş ve anlamsızlaşmış bir duruma geldi. Özellikle SSCB'nin dağılmasından sonra oluşan tek kutuplu dünya, küreselleşme ve neo-liberalizmin dünyaya dayattığı bir takım ilke ve prensipler yerle bir oldu. Yeni bir dünya düzeninin artık ihtiyaç olduğu ve kurulmasıyla ilgili taşların örüldüğü ve masaların kurulduğu bir dönemde yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Cumhurbaşkanı Danışmanı ve Sivil Dayanışma Platformu Başkanı Ayhan Oğan da Türkiye Yüzyılı'nın, Türkiye'nin dünya üzerinde söz sahibi bir konumda yer almasını amaçladığını ifade ederek, "Türkiye Yüzyılı, Türkiye'nin, Türk milletinin, birlik, beraberlik ve kardeşliğini pekiştirerek bir arada güçlü bir şekilde dünyadaki yeni döneme girerken, bu dönem içerisinde Türkiye'nin maksimum faydayı sağlayacak şekilde devletiyle milletiyle bir gelecek inşa etmesi ve yeni kurulacak dünya düzeninde de söz sahibi bir ülke olarak önemli bir aktör olarak yer almasını sağlayabilmek çerçevesinde planlanmış bir perspektiftir." dedi.

        Türkiye'nin yeni yüzyılına girerken iç sorunlarını hallederek güçlenmiş ve dışarıdan kimsenin müdahale edemeyeceği bir ülke olarak hazır olacağını ve yakın coğrafyalarda çıkan çatışmaların yeni bir düzen oluşturacağını anlatan Oğan, "Çevremizdeki çatışmalar şunun habercisi, buradan yeni bir düzen çıkacak. Bu düzene milleti ve devletiyle güçlü şekilde bütünleşmiş ülkeler, milli devletlerini ve vatandaşlarının refahını ön planda tutan devletler gücü nispetinde etkili olacaklar. Türkiye'nin burada maksimum şekilde güç ortaya koyabilmesi için bugünler gelmeden hızlı bir şekilde bu süreçleri tamamlamamız ve bitirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

        - Terörsüz Türkiye süreci bölgede istikrarı sağlayacak

        Emekli Büyükelçi Prof. Dr. Kerem Alkin de Terörsüz Türkiye sürecinin yeni dünya düzeninde ve bulunduğu coğrafyada Türkiye'yi güçlendirdiğine işaret etti.

        Türkiye'nin dünyada söz hakkı olan bir ülke konumunda olduğunu vurgulayan Alkin, "Terörsüz Türkiye hedefinin başarıya ulaşması sadece Türkiye açısından değil, Türkiye'nin liderliğinde, bulunduğumuz coğrafyanın bütününde topyekün bir kalkınmanın hız kazanması anlamına geliyor. Sürecin sahiplenilmesi, milletimizin bu sahiplenmeyle birlikte bu süreci bütün coğrafyaya yayacak bir inisiyatifle ortaya koyması, aslında şu an ciddi manada sancılarını görmekte olduğunuz yeni küresel düzenin yeniden inşasıyla ilgili süreçte artık Türkiye'yi bu sürecin inşasında vazgeçilmez bir aktör haline getiriyor. Biz şu anda o masaya oturduk ve bundan sonra hiçbir gücün Türkiye'yi yeni küresel düzenin kurulmasına yönelik müzakerelerin yapılacağı masadan kaldırma şansı yok." ifadelerini kullandı.

        AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Aydoğan Ahıakın da dünyanın geleceği için yeni bir cezai yaptırım sisteminin şart olduğunu belirterek, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kimin için var? Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne taraf olan ülkeler için var. Soykırımla ilgili bir açıklama yaptıklarını duyduk mu, hayır. Sadece Avrupa'dakilerin temel hak ve özgürlükleri ihlal edildiğinde karar veriyor. Türkiye'ye yönelik kararlarına da baktığımızda verilen kararların çoğu siyasidir, bu konuda da ayrıştığımızı da düşünmüyorum." şeklinde konuştu.

        AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci ise Sakarya'nın Türkiye'nin 81 ilinden vatandaşa ev sahipliği yaptığını dile getirerek, toplantıdan değerli fikirler çıkacağını belirtti.

        Konuşmacılar, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diledi.

        Programa, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamza Al, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ ve Sakarya Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Genç ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump'tan Lübnan'da ateşkes açıklaması
