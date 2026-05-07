Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2026 - 17:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

        İstanbul'dan yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı mevkisi ile Bolu'da iki aracı durdurdu.

        Araçlarda yapılan aramada, sentetik ecza maddesi yapımında kullanılan, tıbbi ve kimyasal etken madde olan 80 kilogram "pregabalin" ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler Ç.R (41), S.T. (43) ve M.Ü. (41), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Şoklar büyük ancak yönetilebilir"
        "Şoklar büyük ancak yönetilebilir"
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme... Son mesajı ortaya çıktı!
        Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme... Son mesajı ortaya çıktı!
        Dehşet gelişme! Kübra'nın cansız bedenine ait parçalar barajda bulundu!
        Dehşet gelişme! Kübra'nın cansız bedenine ait parçalar barajda bulundu!
        "Enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz"
        "Enflasyonda gözlenen bozulmanın orta vadeli görünümü bozmasına izin vermeyeceğiz"
        Kızını silahla vuran damadını öldürdü! İfadesi ortaya çıktı!
        Kızını silahla vuran damadını öldürdü! İfadesi ortaya çıktı!
        Katar'dan Beyaz Saray'a 400 milyon dolarlık "hediye"
        Katar'dan Beyaz Saray'a 400 milyon dolarlık "hediye"
        Demokratlar Senato'yu kazanmak için umutlu
        Demokratlar Senato'yu kazanmak için umutlu
        Bariyerlere çarpan karavan parçalara ayrıldı!
        Bariyerlere çarpan karavan parçalara ayrıldı!
        NBC: Özgürlük Projesi'ni Suudi Arabistan engelledi
        NBC: Özgürlük Projesi'ni Suudi Arabistan engelledi
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Togg’dan Çinliler ile iş birliği hamlesi
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        Okan Buruk'a yeni sözleşme!
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        İstanbul'da 100 milyon dolarlık konser
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        ITF'nin 2027-2028 dönem başkanlığına Türkiye seçildi
        ITF'nin 2027-2028 dönem başkanlığına Türkiye seçildi
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        Tartışma dudak okuyucuların radarında
        İkinci konser tarihi açıklandı
        İkinci konser tarihi açıklandı
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Evinde ölü bulundu
        Evinde ölü bulundu

        Benzer Haberler

        80 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 3 tutuklama
        80 kilo uyuşturucu ele geçirildi; 3 tutuklama
        Çöp kamyonu altında kalan kadın hayatını kaybetti
        Çöp kamyonu altında kalan kadın hayatını kaybetti
        Sakarya'da karaya oturan kuru yük gemisinde incelemeler sürüyor
        Sakarya'da karaya oturan kuru yük gemisinde incelemeler sürüyor
        Karasu'da karaya oturan gemiye ikinci keşif dalışı gerçekleştirildi Karaya...
        Karasu'da karaya oturan gemiye ikinci keşif dalışı gerçekleştirildi Karaya...
        Günler süren yağış sebebiyle mahalleye giden yollar çöktü Sakarya'da heyela...
        Günler süren yağış sebebiyle mahalleye giden yollar çöktü Sakarya'da heyela...
        Bizans döneminde savunma kalesiydi, şimdi definecilerin meskeni oldu Define...
        Bizans döneminde savunma kalesiydi, şimdi definecilerin meskeni oldu Define...