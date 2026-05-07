Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.



Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.



İstanbul'dan yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, Kuzey Marmara Otoyolu Adapazarı mevkisi ile Bolu'da iki aracı durdurdu.



Araçlarda yapılan aramada, sentetik ecza maddesi yapımında kullanılan, tıbbi ve kimyasal etken madde olan 80 kilogram "pregabalin" ele geçirildi.



Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler Ç.R (41), S.T. (43) ve M.Ü. (41), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

