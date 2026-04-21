        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Sakarya'da vektörlerle mücadele ediliyor

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi sıcakların artmasıyla oluşan haşere, sinek ve zararlı vektörlerle mücadele çalışmalarına başladı.

        Giriş: 21.04.2026 - 15:57 Güncelleme:
        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, 10 araç ve 23 kişilik kadroyla vektörle mücadele için tam teçhizatla sahaya indi.

        Dünya Sağlık Örgütünce tavsiye edilen ve Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı ilaçlar kullanılarak gerçekleştirilen mücadelede ekosistemin bozulmaması ve insan sağlığı ön planda tutuluyor.

        Ayrıca doğaya zararı olmayan türlerin yok edilmemesi konusunda da hassasiyet gösteriliyor.

        Çalışma sürecinde türlerin üreme alanları, biyolojileri, ekolojileri ve tüm iklimsel veriler inceleniyor. Ekipler, sulama kanalları, dere yatakları, rögarlar, göletler, bataklık alanlar ve süs havuzları gibi bölgelerde çalışıyor.

        Vektörlerle mücadele, larva, sivri ve karasinek uçkun mücadeleleri, kışlak çalışması ve kemirgen türlere müdahale gibi farklı aşamalarla yıl boyu devam edecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Trump: İran'a abluka başarılı oldu
        Tutuklanan Başhekimin savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Firari Umut Altaş'a kırmızı bülten çıkarıldı!
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        Özel okul soruşturması genişliyor
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Telefonlarda değişen batarya zorunlu olacak!
        Gıdada büyük yanılgılar! Gıda hurafeleri avcısı yapılan hataları anlattı
        Carlson Trump'a destek verdiği için özür diledi
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Ayrılık iddiası
        Sörloth'ta dev rakip!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kupada derbi rotasyonu!
        135 milyon lira haraç istediler! İkinci saldırı!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        Dünyanın en güzel kadını seçildi
        Trafikte kavga eden 2 sürücüye 360 bin TL ceza
        Sakarya Valiliğinden sağanak uyarısı
        Sakarya'dan kısa kısa
        TCDD otla mücadele kapsamında tren yollarında ilaçlama yapacak
        Uyuşturucu sattığı tespit edilen şüpheli tutuklandı
        Sakarya'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
