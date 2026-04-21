Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Ticareti Araştırma ve Geliştirme Komisyonu organizasyonuyla Nevşehir'de kültür gezisi gerçekleştirildi.



SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, heyette SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, SATSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cem Gün, Ticaret AR-GE Komisyonu Başkanı Behlül Bayrak ile Meclis Üyesi Necmettin Kırık yer aldı.



Program kapsamında heyet, Nevşehir TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda TOBB Gümrük ve Turizm İşletmeleri A.Ş (GTİ) Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız'a konuk oldu.



Görüşmede iki kent arasındaki üretim ve ticaret hacmiyle SATSO ve Nevşehir TSO çalışmaları istişare edildi, fikir alışverişinde bulunuldu.



- İlk ve ortaokul öğrencilerine Bilim Çocuk Dergisi ulaştırıldı



Sakarya Büyükşehir Belediyesi, "Bilim Tohumları ile Büyüyen Çocuklar" projesi kapsamında öğrencilerin bilime olan ilgisini artırmak ve erken yaşta bilimsel farkındalık oluşturmak amacıyla çalışma yapıyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre. TÜBİTAK Bilim Çocuk Dergisi'nin Nisan sayısı kent genelindeki ilk ve ortaokul öğrencilerine ulaştırıldı.



Valilik, TÜBİTAK ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen proje çerçevesinde, özellikle kırsal bölgelerde eğitim gören çocuklara erişim sağlanıyor.



Dergilerle düzenlenen bilimsel atölye çalışmalarıyla öğrenciler, eğlenerek öğrenme fırsatı buluyor.



- 23 Nisan'da ulaşım ücretsiz



Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ulaşımın ücretsiz olacağını bildirdi.



Belediyeden yapılan açıklamada, ADARAY, Metrobüs ve belediye otobüslerinin vatandaşlara ücretsiz hizmet sağlayacağı kaydedildi.





