Sakaryaspor, 2. Lig'e düştü

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında sahasında Esenler Erokspor'a 2-1 mağlup olan Sakaryaspor, sezonun bitimine 3 hafta kala alt lige düştü. Sakarya temsilcisi, ligin üçüncüsü Esenler Erokspor ile Sakarya Yeni Atatürk Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılan Sakaryaspor'un sezonun bitimine 3 hafta kala Nesine 2. Lig'e düşmesi kesinleşti. 4 sezon aradan sonra 2. Lige düşen Sakaryaspor, bu sezon 35 maçta 8 galibiyet, 9 beraberlik, 18 mağlubiyet alarak 33 puan topladı. Yeşil siyahlı ekip, 2021-22 sezonunda şampiyon olarak Trendyol 1. Lig'e yükselmişti.

