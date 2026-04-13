        Sakarya'da "Çekirdekten Girişimci Proje Olimpiyatları Ödülleri" sahiplerini buldu

        Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Girişimci İş Adamları Vakfı (GİV) Sakarya Şubesince, "Çekirdekten Girişimci Proje Olimpiyatları" ödül töreni gerçekleştirildi.

        Giriş: 13.04.2026 - 17:03 Güncelleme:
        Şehit Erol Olçok Anadolu Lisesi'nde düzenlenen ödül töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, yaptığı konuşmada, her büyük dönüşümün küçük fikirle başladığını ve o fikri hayata geçirecek olanın cesaret, inanç ve kararlılık olduğunu söyledi.

        Fikirlerin cesaretle buluştuğu, hayallerin projeye dönüştüğü çok kıymetli sürecin içerisinde olduklarını belirten Kocacık, "Bu program sadece yarışma değil, gençlerimizin geleceğine dair ortaya koyulmuş güçlü vizyonun adıdır. Bilgiyi ezberleyenler değil o bilgiyi projeye, değere ve çözüme dönüştürenler öne çıkacaktır." dedi.

        Ülkenin en büyük gücünün yetişmiş, düşünen ve üreten gençlik olduğunu dile getiren Kocacık, "Türkiye Yüzyılı"nın, bekleyenlerin değil harekete geçenlerin, tüketen değil üretenlerin ve hayallerini gerçeğe dönüştürenlerin yüzyılı olacağını ifade etti.

        İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, projenin temel amacının öğrencilerin düşünen, bilgi ve becerilerini yaşamla ilişkilendiren, gerçek yaşam problemlerine çözümler geliştiren ve toplumsal katma değer sağlayan bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmak olduğunu belirtti.

        "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin erdem, değer ve eylem bütünlüğü içerisinde bilgiyi hayata dönüştürebilen sorumluluk sahibi, üretken nesiller yetiştirmeyi esas aldığına değinen Bakırtaş, "Bu projeler, Maarif Modeli'mizin sahaya yansıyan en güçlü ve somut örneklerinden biridir. Öğrencilerimizin 21. yüzyıl becerileriyle donanarak, girişimcilik kültürünü erken yaşta içselleştirmesi ve bilimsel süreçlerle üretim temelli alanlarda aktif rol alması vizyonumuzla birebir örtüşmektedir." diye konuştu.

        Her projenin hayal gücünün, cesaretin ve bilgiyi eyleme dökme iradesinin başarı hikayesi olduğunu dile getiren Bakırtaş, girişimciliğin sadece yenilikçi fikir ortaya koymak olmadığını, o fikri topluma fayda sağlayan "değer" haline getirme yolculuğu olduğunu vurguladı.

        Bakırtaş, girişimcilik ruhunu "çekirdekten" yeşerten adımların zamanla büyüyerek ülkeye hayırlı hizmetler sunacağını ve güçlü Türkiye'yi inşa edecek vizyoner markaların ve girişimlerin temelini oluşturacağını sözlerine ekledi.

        GİV Sakarya Şube Başkanı Baki Demir de törende vakfın faaliyetlerini anlatan sunum yaptı.

        Törende, "Deprem Farkındalık" kategorisi ile çeşitli alanlarda projelerin üretildiği "Ortaokul" ve "Lise" kategorilerinde dereceye giren 7 öğrenci ve danışman öğretmen ödüllerini aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

