Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Kıraç, Sakarya'da öğrencilerle buluştu:

Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kıraç, "Bugüne kadar Ay'a kendi imkanlarıyla erişebilen ülke sayısı 6. Allah'ın izniyle önümüzdeki sene Türkiye 7'nci ülke olacak." dedi.





İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Serdivan Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda öğrencilerle bir araya gelen Kıraç, uzay çalışmalarından bahsetti.



Türkiye'nin uzay çalışmalarının daha eskilere dayandığını, ülkenin kendi uydusunu yapabildiğini anlatan Kıraç, "Uzayda yapabileceğiniz en kompleks iş haberleşme uydusu. 4,5 tonluk teknoloji, geçen sene Türkiye 6A'yı yaptı ve gönderdi, tamamen Türk mühendislerimizin gayretleriyle yapıldı. Türkiye, kendi haberleşme uydusunu yapan dünyadaki 11 ülkeden biri. Bu çok önemli." diye konuştu.



Kıraç, uzay farkındalığı ve insan kaynağının geliştirilmesinin önemli olduğunu dile getirerek, bir kişinin bile bugünkü sunumdan etkilenip kendini uzaya yönlendirip bir şeyler yapmasının ülke için büyük kazanç olduğunu kaydetti.



Ay Araştırma Programı'ndan bahseden Kıraç, "Bugüne kadar Ay'a kendi imkanlarıyla erişebilen ülke sayısı 6. Allah'ın izniyle önümüzdeki sene Türkiye 7'nci ülke olacak. Birinci fazda kendi uzay aracımızı TÜBİTAK Uzay şu anda bitirdi, DeltaV'nin yaptığı Hibrit İtki Sistemi'yle entegre ediyoruz. Yine SpaceX ile işbirliği yapacağız, ilk fırlatmayı onlar yapacak çünkü bizim roketimiz ve fırlatma yerimiz yok. SpaceX bizi Dünya yörüngesinden çıkardıktan sonra kendi itki sistemimizle ateşleme yaparak Ay yörüngesine gideceğiz. Yaklaşık 2 ay kadar deneyler yapacağız." ifadelerini kullandı.



Kıraç, önemli hedeflerinden birinin de uzaya erişim ve uzay limanı olduğunu aktararak, "Bağımsız ülke olmaktan bahsediyorsak bugün kendi imkanlarımızla kendi uzay limanımız, fırlatma yapacağımız yer ve kendi roketimizle uzaya gidebilmek, ülke için çok stratejik hedef." dedi.



Türkiye'nin Somali'de uzay limanı kuracağını dile getiren Kıraç, bu bittikten sonra Türkiye'nin de uzay istasyonunun olacağını belirtti.



Kıraç, Milli Uzay Programı'nın diğer konu başlıklarına da değinerek, Türk astronotlar Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever'in uzayda deney gerçekleştirdiğini, bunların devam edeceğini kaydetti.



Dünyanın en prestijli uzay organizasyonu olarak nitelendirilen ve 1950'den beri düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi'nin (IAC) bu yıl Antalya'da gerçekleştirileceğini aktaran Kıraç, dünyadaki şirketlerin etkinliğe yeni ürünleriyle katılım sağlayacağını sözlerine ekledi.



Programa, Arifiye Kaymakamı Ahmet Can Pınar, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş, yöneticiler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

