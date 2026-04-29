Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Sakarya Haberleri Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Sakarya'da konuştu:

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Sakarya'da konuştu:

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Belediyeleri bile eline yüzüne bulaştırmadan yönetemeyen siyaset anlayışının Türkiye'de bugünkü iktidara alternatif olabilmesi mümkün değildir. AK Parti hükümetinin tek ve gerçek alternatifi Yeniden Refah Partisi, Milli Görüş Hareketi'dir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2026 - 16:58 Güncelleme:
        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kılıç, Sakarya'da konuştu:

        Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, "Belediyeleri bile eline yüzüne bulaştırmadan yönetemeyen siyaset anlayışının Türkiye'de bugünkü iktidara alternatif olabilmesi mümkün değildir. AK Parti hükümetinin tek ve gerçek alternatifi Yeniden Refah Partisi, Milli Görüş Hareketi'dir." dedi.

        Kılıç, Adapazarı ilçesindeki bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Yeniden Refah Partisinin çalışması ve gayretinin karşılığı olarak yeniden iktidar süreçlerine dahil olmayı, Türkiye'yi yeniden büyük eser, hizmet ve projelerle buluşturmayı temenni etti.

        Hükümetin politikalarını eleştiren ve Türkiye'nin geldiği tablodan hoşnut olmadıklarını dile getiren Kılıç, "Manevi vatan çökerse vatan çöker. Manevi vatan, aile, ahlak, maneviyat, eğitim kurumları, camiler, Kur'an kursları, vicdanlar ve adalettir. Bunu ayakta tutmak mecburiyetimiz var." diye konuştu.

        Suat Kılıç, ara ya da erken seçim tartışmalarına da değinerek, "Türkiye'nin önünde seçim var. 1 yıl içinde mi 2 yıl içinde mi olur bilemiyoruz. Bir ara seçim beklemiyoruz ama erken seçim olabileceğini, 2027'de olabileceğini öngörebiliyoruz. Bu seçime Türkiye'nin hazırlanması lazım. Tek başına muhalefetin çalışması, bizim çalışmamızı anlatmamız yeterli değil. Medyanın da doğruları yazması, hakikati konuşması, halkı aydınlatması lazım. Vatandaşlarımızın da 'Böyle gelmiş böyle gider' demeyi bırakması ve iktidara alternatif siyasi partilere sahip çıkması lazım." ifadesini kullandı.

        İktidar ve muhalefetin durumuna ilişkin görüşlerini paylaşan Kılıç, "AK Parti hükümetinin alternatifi, ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi değildir. Belediyeleri bile eline yüzüne bulaştırmadan yönetemeyen siyaset anlayışının Türkiye'de bugünkü iktidara alternatif olabilmesi mümkün değildir. AK Parti hükümetinin tek ve gerçek alternatifi Yeniden Refah Partisi, Milli Görüş Hareketi'dir." değerlendirmesinde bulundu.

        Kılıç, Sakaryaspor'un yerinin Süper Lig olduğunu ve kenti Anadolu'ya Sakaryaspor'un taşıdığına işaret ederek, şehir dinamiklerinin takıma sahip çıkması gerektiğini dile getirdi.

        Toplantıya, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Hüseyin Gürsoy, Geyve Belediye Başkanı Selçuk Yıldız, Karapürçek Belediye Başkanı Mehmet Murat Çoruhlu, Kaynarca Belediye Başkanı Kadir Yazgan ile partililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Havalar tekrar soğuyor, yağış geliyor!
        Havalar tekrar soğuyor, yağış geliyor!
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Montella'dan Dünya Kupası sözleri!
        Özel üniversitede taciz, mobbing ve "Maşallah hocam" dayatması iddiası!
        Özel üniversitede taciz, mobbing ve "Maşallah hocam" dayatması iddiası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Instagram ve Facebook'a kural ihlali suçlaması
        Instagram ve Facebook'a kural ihlali suçlaması
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Kadın avukatı öldürmüştü! Cinayetin ayrıntıları çıktı!
        Hurda topluyordu... Tam 128 parça... Çöplükten hazine çıktı!
        Hurda topluyordu... Tam 128 parça... Çöplükten hazine çıktı!
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        Hastane personeli neden serbest kaldı?
        "Kilom yüzünden zorbalığa uğradım"
        "Kilom yüzünden zorbalığa uğradım"
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        "Libya'da enteresan şeyler duyacaksınız"
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        "Türkiye'nin kritik minerallerde potansiyeli muazzam"
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        F.Bahçe'de başkan adayları netleşiyor!
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        İstanbul Havalimanı'nda 4. ana pist bu yıl devreye alınacak
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        Forvete 'yerli' hamlesi!
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        BAE, Körfez'den neden koptu?
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        Kral'dan Trump'a 'Fransızca' şakası
        "Kendime araba aldım"
        "Kendime araba aldım"

        Sağlıklı yaşam için ilk adımı Ayçiçeği Vadisi'nde atıyorlar
        Sağlıklı yaşam için ilk adımı Ayçiçeği Vadisi'nde atıyorlar
        SUBÜ'lü öğrencilere uygulamalı dron eğitimi
        SUBÜ'lü öğrencilere uygulamalı dron eğitimi
        Sakarya'da Kut'ül Amare Zafer'inin 110. yıl dönümü kutlandı
        Sakarya'da Kut'ül Amare Zafer'inin 110. yıl dönümü kutlandı
        Sakarya'da 321 bin 540 makaron ele geçirildi
        Sakarya'da 321 bin 540 makaron ele geçirildi
        Jandarma kaçakçılığa geçit vermiyor: 3 gözaltı
        Jandarma kaçakçılığa geçit vermiyor: 3 gözaltı
        Sakarya'da "Kentsel Dönüşüm ve Finansman Bilgilendirme Programı" düzenlendi
        Sakarya'da "Kentsel Dönüşüm ve Finansman Bilgilendirme Programı" düzenlendi