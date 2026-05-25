Alaçam eski belediye başkanlarından Hadi Uyar, son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden Alaçam eski belediye başkanlarından Hadi Uyar, düzenlenen törenle toprağa verildi. Alaçam'da 2014-2019 yılları arasında belediye başkanlığı yapan ve sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybeden Uyar için cenaze töreni düzenlendi. Uyar'ın cenazesi, Alaçam Şadi Bey Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Alaçam Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

