Alaçam'da şehit yakınları ile kahvaltı programı gerçekleştirildi
Alaçam'da Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından şehit yakınları ile kahvaltı programı düzenlendi.
Alaçam'da Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından şehit yakınları ile kahvaltı programı düzenlendi.
Alaçam KYK Yurdu'ndaki programa şehit yakınları, gönüllü gençler ve davetliler katıldı.
Gençler, şehit aileleriyle yakından ilgilenerek sohbet etti.
Programda konuşan yetkililer, şehit ailelerinin her zaman baş tacı olduğunu belirterek, bu tür etkinliklerle hem gençlerin milli ve manevi değerlerle buluşmasının hem de şehit yakınlarıyla güçlü bağların kurulmasının amaçlandığını ifade etti.
Kahvaltı programı, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.