Canik Belediyesinden emeklilere düğün salonlarında yaptıkları kiralamada yüzde 50 indirim
Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, emeklilere belediyenin düğün salonlarında çocukları için gerçekleştirdiği kiralamada yüzde 50 indirim uyguladıklarını bildirdi.
Sandıkçı, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal belediyecilik alanında örnek çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.
Emeklilere belediyeye ait düğün salonlarında çocukları için gerçekleştirdiği organizasyonlarda yüzde 50 indirim uyguladıklarını aktaran Sandıkçı, ayrıca dünyaevine girecek çiftlerin nikah işlemlerini ücretsiz şekilde gerçekleştirmeye devam ettiklerini vurguladı.
Sandıkçı, "İlçemizde aile kurumu kurmak üzere yola çıkan genç kardeşlerimiz için desteklerimiz sürüyor. Evlenmek üzere belediyemize başvuran çiftlerimizin nikah işlemlerini ücretsiz şekilde gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Çiftlerimizin nikah dosya tetkik işlemlerini ücretsiz şekilde tamamlıyoruz. İlçede aile içi iletişimin güçlenmesini hedefleyen programlar gerçekleştirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
