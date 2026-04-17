Dekorasyon amacıyla başladı, 6 yılda 150'ye yakın fotoğraf makinesi biriktirdi

BATUHAN DİŞBUDAK - Samsun'da fotoğrafçılık yapan Süleyman Önder, satın aldığı tarihi binayı dekore etmek için başladığı koleksiyonerlikte 6 yılda yaklaşık 150 fotoğraf makinesi topladı.



Yaklaşık 7 yıldır fotoğrafçılık yapan 33 yaşındaki Önder, İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'ndeki tarihi binayı kiraladı.



Yaklaşık bir yıl sonra binayı satın alan Önder, dekorasyonda kullanmak amacıyla eski fotoğraf makinelerini toplamaya başladı.



Yaklaşık 6 yıldır eski fotoğraf makinelerini biriktiren Önder, tarihi 1800'lü yılların sonundan bugünlere uzanan yaklaşık 150 fotoğraf makinesinin sahibi oldu.



Süleyman Önder, AA muhabirine, profesyonel fotoğrafçılığa 7 yıl önce başladığını söyledi.



Kiraladığı tarihi binada kendi stüdyosunu oluşturduğunu belirten Önder, daha sonra bulunduğu yapıyı satın aldığını dile getirdi.



Binayı eski eşyayla dekore etmeyi düşündüğünü anlatan Önder, "Burayı süslemek için küçük objeler toplamaya başladım. Zamanla bu durum tutkuya dönüştü. Hala da devam ediyor, sürekli yeni parçalar eklemeye çalışıyorum." dedi.



Kendisini koleksiyoner olarak tanımlayan Önder, "Eski olan her şeyi toplamayı çok seviyorum. Özellikle fotoğraf makinelerine ayrı ilgim var. Hem mesleğimden hem de yaşanmışlıktan dolayı. Kiminin düğününe, kiminin en özel gününe, kiminin de hayattaki tek portresine sahip oldukları için diyebiliriz." şeklinde konuştu.



- "Özellikle körüklü fotoğraf makineleri çok ilgimi çekiyor"



Özellikle fotoğraf makinelerinin koleksiyonunu yaptığına dikkati çeken Önder, şöyle devam etti:



"1800'lü yılların sonundan günümüze kadar olanları toplamaya gayret ediyorum. Özellikle körüklü fotoğraf makineleri çok ilgimi çekiyor. Bunlarla fotoğraf çekme imkanım olmadı. Bu dönemde filmlerini bulma imkanı yorucu oluyor. Bunun yerine eski fotoğrafları topluyorum. Daha çok anısı oluyor."



Binaya gelenlerin koleksiyona ilgi gösterdiklerini dile getiren Önder, "Buraya gelenler, adeta müzeye gelmiş gibi oluyor. Şaşkın şekilde çekim için geldiklerini unutup, ellerine telefonu alıp makineleri, atmosferi çekiyorlar." ifadelerini kullandı.



Koleksiyon oluşturmanın çok zahmetli olduğunu, bit pazarları, mezatlar ve müzayedeleri takip ettiklerini anlatan Önder, "Çok yorucu oldu ve uzun zamanımızı aldı. Hala mezatları, müzayedeleri takip ediyoruz. Birinde kıymetli bir eşya varsa onu almaya özen gösteriyorum." diye konuştu.



Önder, 1800'lü yılların sonuna ait birkaç fotoğraf makinesinin bulunduğunu belirterek, "Özellikle onlar benim için çok kıymetli, gözüm gibi bakıyorum. Yaşanmışlığı olan, birilerinde iz bırakmış her eşyayı toplamaya özen gösteriyorum. Fotoğraf makinelerini toplamaya çalışıyorum. Bunların sayısını çoğaltıp çocuklarıma miras olarak bırakmayı düşünüyorum." dedi.



