Samsun'da uyuşturucu hap ele geçirilen araçtaki 2 zanlı gözaltına alındı
Samsun'un Havza ilçesinde bir araçta 3 bin 359 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 17.04.2026 - 09:14
Samsun'un Havza ilçesinde bir araçta 3 bin 359 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında İcadiye Mahallesi'nde şüphe üzerine bir araç durduruldu.
Araç ile içinde bulunan 2 kişinin üzerinde yapılan aramada, 3 bin 359 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Olayla ilgili araçta bulunan M.Y.B (24) ve A.K (34) gözaltına alındı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri
