        Samsun Haberleri Samsun'da minikler "Küçük Polisler" etkinliğiyle mesleği tanıdı

        Samsun'da minikler "Küçük Polisler" etkinliğiyle mesleği tanıdı

        Samsun'un Asarcık ilçesinde minikler, Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen "Küçük Polisler" etkinliği ile polislik mesleğini tanıma ve trafik kurallarını uygulamalı öğrenme fırsatı buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 17:20 Güncelleme:
        Asarcık Anaokulu'nda eğitim gören öğrencilerin polis olan velilerinin katılımıyla gerçekleştirilen programda, çocuklar emniyet mensuplarıyla bir araya geldi.

        Etkinlikte öğrenciler, polisler için hazırladıkları hediyeleri takdim ederken, polisler de çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

        Programda emniyet mensupları, görevlerini çocukların anlayabileceği dille anlattı. Trafik, asayiş ve özel harekat gibi farklı birimlerde kullanılan kıyafet ve ekipmanlara ilişkin bilgi verilen etkinlikte, öğrenciler telsiz kullanımı ve polis aracı tanıtımına da ilgi gösterdi.

        Etkinlik kapsamında okul bahçesinde oluşturulan trafik parkurunda öğrenciler, polis kıyafetleri giyerek yaya, sürücü ve trafik polisi rollerini üstlendi. Uygulamalı eğitimle çocuklara yaya geçidinin önemi, emniyet kemeri kullanımı ve trafikte geçiş üstünlüğü gibi kurallar anlatıldı.

        Asarcık Anaokulu Müdürü Nevim Gürel, etkinliğin öğrencilerin polislik mesleğini tanımaları kapsamında önemli olduğunu ifade ederek, "Okullarımızın sadece kağıt üzerinde değil, çocukların zihninde de en güvenli yerler olması için çalışıyoruz." dedi.

        Çocukların güvenlik birimlerini erken yaşta tanımasının önemine değinen Gürel, "Çocuklarımızın polisi erken yaşta tanıması ve güvenlik kurallarını içselleştirmesi, gelecekte olumsuzluklara karşı en büyük güvencemiz olacaktır." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

