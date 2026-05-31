Kurban Bayramı tatilinin son gününde Samsun-Ankara kara yolunun Havza geçişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.



Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil bölgelerinde geçiren vatandaşların dönüş yolculuğuna başlamasıyla Karadeniz Bölgesi'ni İç Anadolu'ya bağlayan Samsun-Ankara kara yolunda araç yoğunluğu arttı.



Özellikle Havza geçişinde Samsun'dan Ankara yönüne trafik akışı zaman zaman yavaşladı.



Trafik polisleri, sürücülerin güvenli ve kontrollü şekilde ilerleyebilmesi için güzergah üzerindeki belirli noktalarda önlem aldı.



Trafiğin sorunsuz akışı ve güvenliğinin sağlanması amacıyla polis ekiplerinin 24 saat esasıyla görev yaptığı belirtildi.



Bölgedeki yoğunluğun gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

