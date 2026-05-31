        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı

        Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı

        Samsun'un İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 31.05.2026 - 19:20 Güncelleme:
        Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ve Çarşamba ilçelerinde yürütülen operasyonlarda, 7 şüphelinin üzerinde, araçlarında ve ikametlerinde arama yapıldı.

        Aramalarda, 1329 sentetik ecza hapı, 219 gram sentetik ecza yapımında kullanılan madde, 2 gram sentetik uyuşturucu, 5 gram esrar, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

        Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

