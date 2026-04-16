Ladik'te seyir halindeki otomobil yangın sonucu kullanılamaz hale geldi

Samsun'un Ladik ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ladik ilçe merkezinden Ayvalı Mahallesi istikametine seyreden M.C.Ş. idaresindeki 55 AHU 603 plakalı otomobilin motor bölümünde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, otomobili yol kenarına park ederek araçtan indi ve itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi Ladik İtfaiye Amirliği ekipleri, yangını söndürdü. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.