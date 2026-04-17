        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun merkezli suç örgütü operasyonunda 25 zanlı gözaltına alındı

        Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen suç örgütü operasyonunda 25 şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 17.04.2026 - 09:55 Güncelleme:
        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen silahlı organize suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda Atakum, İlkadım, Canik, 19 Mayıs ve Alaçam ilçeleri ile Bursa ve İstanbul’da belirlenen 47 ikamet ve 6 iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, 6 ruhsatsız tabanca, 173 fişek, 2 kurusıkı tabanca, 208 kurusıkı fişek, 482 bin 558 sentetik uyuşturucu hap, 15,30 gram esrar, 1 kilo 541 gram sentetik uyuşturucu, muşta ile 6 ruhsatsız yivsiz tüfek ele geçirdi.

        Operasyonda haklarında, "Suç örgütü kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, silahla yaralama, yağma, eziyet, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, tehdit ve kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi" suçlarından gözaltı kararı verilen 25 şüpheli yakalandı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Soruşturma kapsamında aranan 16 zanlının da başka suçlardan cezaevinde olduğu tespit edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Çocuklarda artan şiddet alarmı!
        Çocuklarda artan şiddet alarmı!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        Kendisine böyle diyormuş: Okul avcısı!
        İsa Aras Mersinli’nin otopsi raporu yayınlandı
        İsa Aras Mersinli’nin otopsi raporu yayınlandı
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        "Suç örgütleri, çocuklara ulaşmak için yapay zekayı kullanıyor"
        İngiltere Başbakanı Starmer'a istifa çağrısı
        İngiltere Başbakanı Starmer'a istifa çağrısı
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Fenerbahçede hedef liderlik!
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı etkili olacak
        Sağanak yağmur, fırtına ve toz taşınımı etkili olacak
        Sessizliğini bozdu
        Sessizliğini bozdu
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı
        Trump'tan Papa'ya: Gerçek dünyayı anlamalı
        Lübnan'da 10 günlük ateşkes!
        Lübnan'da 10 günlük ateşkes!
        "Ortadoğu'da büyüme savaş nedeniyle gerileyecek"
        "Ortadoğu'da büyüme savaş nedeniyle gerileyecek"
        Zengin cesareti
        Zengin cesareti
        Çatışmaları ortak
        Çatışmaları ortak
        Gözyaşlarını tutamadı
        Gözyaşlarını tutamadı
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı
        Yargıtay’dan flaş ücret zammı kararı
        "Ronaldo bile başaramamıştı"
        "Ronaldo bile başaramamıştı"
        Uçakta doğan bebek hangi ülkenin vatandaşı olur?
        Uçakta doğan bebek hangi ülkenin vatandaşı olur?
        En etkili 100 kişi seçildi
        Başkan Doğan: "Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı, yeni bir dönemin kapısını ara...
        Başkan Doğan: "Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı, yeni bir dönemin kapısını ara...
        Samsun Şehir Hastanesi kavşağında yine kaza: 4 yaralı
        Samsun Şehir Hastanesi kavşağında yine kaza: 4 yaralı
        Samsun merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu; 25 gözaltı
        Samsun merkezli 3 ilde suç örgütü operasyonu; 25 gözaltı
        Samsun merkezli suç örgütü operasyonu: 25 gözaltı
        Samsun merkezli suç örgütü operasyonu: 25 gözaltı
        Samsun'da uyuşturucu hap ele geçirilen araçtaki 2 zanlı gözaltına alındı
        Samsun'da uyuşturucu hap ele geçirilen araçtaki 2 zanlı gözaltına alındı
        Ladik'te seyir halindeki otomobil yangın sonucu kullanılamaz hale geldi
        Ladik'te seyir halindeki otomobil yangın sonucu kullanılamaz hale geldi