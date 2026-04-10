Havza'da kolluk kuvvetleri ve muhtarlara kültür varlığı kaçakçılığı bilgilendirmesi

Samsun'un Havza ilçesinde kolluk kuvvetleri ve muhtarlara yönelik kültür varlığı kaçakçılığı, izinsiz kazı ve kültürel sit alanı ihlalleri ile mücadele kapsamında bilgilendirme yapıldı.



İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kültür İşleri Şube Müdürlüğü tarafından Havza Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirmede, Samsun Müzesinde görevli arkeologlar Gökçen Bayram ve Mustafa Kantemir tarafından Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında kültür varlığı kaçakçılığı, izinsiz kazı ve kültürel sit alanı ihlalleri ile mücadeleye yönelik farkındalığın artırılması konularında bilgi verildi.



Bilgilendirme çalışmasında kültür varlıklarının korunması konusunda kolluk kuvvetleri ve muhtarlar ile yapılan iş birliğinin önemi vurgulandı.







