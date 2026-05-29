MHP İlçe Başkanlığında bayramlaşma programı düzenlendi

MHP Havza İlçe Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.



MHP Havza İlçe Başkanlığı binasında düzenlenen programda konuşan ilçe başkanı İbrahim Yüksel, bayramların birlik ve beraberliğin timsali günler olduğunu vurgulayarak, "12 Mayıs'ta yaşadığımız büyük sel afetinde Havza birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinden birine sahne oldu. Devletimiz tüm kurumları ile Havza'mızda hayatı kısa sürede hayatı normale çevirdi. Bir kez daha gördük ki devletimizin milletinin her daim yanında. Selden zarar gören esnaf ve vatandaşlarımızın hasarlarının bir kısmı bayram önü ödendi. Rabb'im bir daha böyle bir afet göstermesin." dedi.



Bayramlaşma programı sonrası Yüksel, selde suda mahsur kalan vatandaşlara yardımcı olan Erdem Taşdemir ve Alp Bayraktar’a teşekkür ederek hediye verdi.



Bayramlaşma programını Belediye Meclis Üyeleri Esrin Şener ve Mür Gül ile partililer katıldı.

