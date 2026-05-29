Samsun'da kapanan mahalle yolu yapılan çalışma ile ulaşıma açıldı

Samsun'un Kavak ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle oluşan heyelan sonucu ulaşıma kapanan mahalle yolu,yeniden ulaşıma açıldı. İlçeye bağlı Mert Mahallesi'nde aşırı yağış sonrası meydana gelen heyelan nedeniyle mahalle yolu ulaşıma kapandı. Bölgeye sevk edilen ekipler, iş makineleriyle yürüttükleri çalışma sonucu yolda yeniden ulaşımı sağladı. Öte yandan sağanak nedeniyle Şeyhresul Mahallesi Kopuzlu Sokak'ta bulunan bir evi de su bastı. Vatandaşlar, evlerine su girmemesi için kapılarının önünde biriken çamur ve suyu temizledi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.