Samsun'da otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. S.D. idaresindeki 34 CTV 265 plakalı otomobil, Hacınabi Mahallesi Nuri İbrahim Caddesi üzerinde Ö.Ş'nin kullandığı 55 JM 267 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada, araçlardaki 7 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

