OMÜ ile Virscend University arasında akademik iş birliği protokolü imzalandı

–Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile ABD merkezli Virscend University arasında eğitim ve araştırma alanlarını kapsayan iş birliği anlaşması imzalandı.



OMÜ'den yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Orlando şehrinde düzenlenen NAFSA 2026 Annual Conference ve Expo etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen temaslar, iki üniversite arasında stratejik ortaklıkla sonuçlandı.



Akademik diplomasi trafiği neticesinde hayata geçirilen protokol, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın ile Virscend University Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cihan Çobanoğlu tarafından imzalandı.



İmza töreninde OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Begüm Korunur Engiz, Uluslararası İlişkiler Birim Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aycan ve Erasmus Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Tütüncü bulundu.





Virscend University heyetinde ise Prof. Dr. Cihan Çobanoğlu'na üniversitenin uluslararası ilişkiler birimi yöneticileri eşlik etti.



Anlaşma kapsamında, iki kurum arasında akademik ve bilimsel köprüler kurulması hedefleniyor.

