OMÜ, "Study in Türkiye" pavilyonunda akademik imkanlarını dünyaya tanıtıyor

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), yükseköğretim dünyasının prestijli organizasyonlarından biri olan NAFSA 2026 Konferans ve Sergisi'nde yerini alarak uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda temaslarda bulundu.



OMÜ'den yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando şehrindeki Orange County Convention Center'da kapılarını açan fuar, 29 Mayıs'a kadar devam edecek.



OMÜ, Türkiye Ulusal Ajansı koordinasyonunda kurulan "Study in Türkiye" pavilyonunda yer alarak, üniversitenin akademik imkanlarını, araştırma kapasitesini ve kampüs yaşamını küresel ölçekte tanıtıyor.





Fuar kapsamında üniversiteyi temsil eden OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın başkanlığındaki heyet, organizasyonun ilk gününden itibaren diplomasi trafiği yürütüyor.





Heyette yer alan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çetin Kurnaz, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Begüm Korunur Engiz, Uluslararası İlişkiler Birim Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Aycan ve Erasmus Kurum Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Tütüncü, farklı coğrafyalardan gelen üniversite temsilcileriyle yeni ortaklıklar kurmak üzere görüşmeler gerçekleştirdi.





"Global by Design" temasıyla düzenlenen organizasyonda OMÜ, yeni öğrenci ve öğretim üyesi değişim anlaşmaları imzalamayı, uluslararası ortak araştırma projeleri geliştirmeyi ve çift diploma programları ile stratejik eğitim ortaklıkları kurmayı hedefliyor.







