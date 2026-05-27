        Samsun'da kurban kesim alanları denetlendi

        Samsun'un Alaçam ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla kurban kesim alanları denetlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2026 - 14:33 Güncelleme:
        Alaçam İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Alaçam Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri koordineli şekilde kurban kesim alanlarında denetim gerçekleştirdi.


        Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, ilçedeki kurban kesim işlemlerinin temizlik ve hijyen standartlarına uygun olarak yürütüldüğünü söyledi.


        İlçede 27 geçici kurban kesim merkezinde yaklaşık bin büyükbaş hayvanın kesileceğini anlatan Özdemir, "Kaymakamlığımıza bağlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile Belediyemiz Veterinerlik İşleri Müdürlüğü personeli tarafından, kurban kesimleri temiz ve hijyenik ortamda sürdürülmektedir. Allah, kesilen tüm kurbanları kabul etsin." dedi.


        Özdemir, halk sağlığını korumak adına ilçede bayram süresince kurban kesim alanlarındaki denetim, temizlik ve hijyen çalışmalarına devam edileceği kaydetti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

