Samsun'da 14 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, hakkında 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Giriş: 08.04.2026 - 15:49
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "dolandırıcılık" suçundan hakkında 14 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri