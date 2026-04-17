Samsun'da 2. Otizm Sempozyumu düzenlendi

Samsun'da, 2. Ulusal Otizm Eylem Planı kapsamında "Kuramdan Uygulamaya Uygulamalı Davranış Analizi" temasıyla 2. Otizm Sempozyumu düzenlendi.





Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Gelişimsel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezince, otizme dair farkındalığı artırmak, bilgi paylaşımında bulunmak ve çözüm odaklı politikaları güçlendirmek adına akademisyenlerin ve eğitimcilerin katılımıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen sempozyum, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirildi.



Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Müslim Selçuk Babillioğlu, burada yaptığı konuşmada, otizmin bir eksiklik değil, farklı bir gelişim yolculuğu olduğunu söyledi.



Bu farklılığı sadece fark etmekle yetinilmemesi ve bilimsel yöntemlerle destekleyerek otizmli bireylerin toplumsal hayata tam ve etkin katılımının sağlanması gerektiğinin altını çizen Babillioğlu, "Sempozyumumuzun ana odağını oluşturan uygulamalı davranış analizi, otizmli bireylerin gelişimini desteklemede tüm dünyada kabul görmüş, etkili ve bilimsel bir yaklaşımdır. Hedefimiz yalnızca farkındalık oluşturmak değil, toplumsal kabulü güçlendirmek, birlikte yaşam kültürünü yaygınlaştırmak ve otizmli bireylerimizin hayatın her alanında 'Ben de varım' diyebilmesine imkan tanımaktır." dedi.



Engelli bireylerin bakım, rehabilitasyon ve sosyal hayata katılımlarını desteklemek amacıyla çok yönlü çalışmalar yürüttüklerini aktaran Babillioğlu, "Unutmamalıyız ki doğru destek ve sevgiyle her çocuk kendi zirvesine ulaşabilir. Çünkü her çocuk özeldir, her çocuk değerlidir." ifadesini kullandı.



OMÜ Gelişimsel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Emrah Gülboy ise otizmin yetersizlik türleri arasında en hızlı artış gösteren türlerden olduğunu belirterek, Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her 100 çocuktan birinde otizm spektrum bozukluğu görüldüğünü dile getirdi.



Bu yetersizlik türüne dikkati çekmek için sempozyumu düzenlediklerini anlatan Gülboy, "Otizmin tam adı, nörogelişimsel bir bozukluk ve otizm spektrum bozukluğudur. Bu bireylerden bazıları otizmden ağır düzeyde etkilenip sürekli desteğe ve eğitime ihtiyaç duyarken, sınırlı düzeyde etkilenip yüksek işlevli dediğimiz otizmli bireylere de rastlamamız mümkün. Dolayısıyla yelpazemiz çok geniş." diye konuştu.



Konuşmalarının ardından, "Uygulamalı Davranış Analizi: Tanım, Kavramlar ve Bilimsel Temelleri" konusunda Prof. Dr. Elif Tekin İftar, "Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Uygun Davranışlarını Artırma ve Öğretim" konusunda Doç. Dr. Derya Genç Tosun, "Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Davranış Sorunlarını Azaltma" konusunda ise Prof. Dr. Seray Olçay sunum yaptı.



Sempozyuma Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk, Samsun Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Atilla Genç ile akademisyenler katıldı.

