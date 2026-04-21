Samsun'da "2. Türk Dünyası Çocuk Festivali" yürüyüş ve dans gösterileriyle başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilen ve Türk dünyası çocuklarını buluşturan "2. Türk Dünyası Çocuk Festivali", 9 ülke ve bölgeden 113 çocuğun katılımıyla başladı.



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamındaki festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Samsun Valiliği, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ile Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde düzenleniyor.



Festival kapsamında geleneksel kıyafetli çocukların katılımıyla yapılan kortej yürüyüşünün ardından Onur Anıtı'nda tören gerçekleştirildi.



MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, buradaki konuşmasında, Samsun'un, Türk dünyasının buluşma noktalarından biri olduğunu söyledi.



Türk dünyasının bir kültür olduğunu vurgulayan Topsakal, "Türk dünyası, çocuklarımızın kalbinde, hepimizin gönlünde, hepimizin geleceğinde aydınlık güzel günlerin başlangıcıdır." dedi.



İlk Türk Dünyası Çocuk Şöleni'nin 1992 yılında İstanbul'da düzenlendiğini anımsatan Topsakal, bu organizasyonların yıllar içinde büyük bir birikim oluşturduğuna işaret etti.



Topsakal, "34 yıl, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı bunu ilmek ilmek işledi ve 16 bin çocuğumuzu Türkiye'ye getirdi, İstanbul'da ağırladı. Evlerimizde bu çocuklar 15'er gün kaldı. Türkçe öğrendiler, kardeş oldular. Şimdi büyüdüler. Hepsi devletlerinde, ülkelerinde en önemli yerlerde büyük görevler yapıyor." ifadesini kullandı.



Festival için farklı ülkelerden gelen çocukların Samsun'da bir hafta geçireceğini aktaran Topsakal, "Burada dostlar, arkadaşlar edinecekler. Sizlerle beraber yürüyecekler, beraber yemek yiyecekler. Aynı havayı teneffüs edecekler. Samsun'un, Samsunlunun, Samsun kültürünün, Cumhuriyetimizin kurucu iradesinin ne olduğunu anlayacaklar." diye konuştu.



Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Nihat Soğuk da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı çocuklara armağan ettiğini belirterek, "Bugün sokaklarımız, Türk coğrafyasının dört bir yanından gelen kardeşlerimizin neşesiyle şenleniyor. Can Azerbaycan'dan, ata yurdumuz Kırgızistan'dan, Gagauzya, Balkarya'dan, Kazakistan'dan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, Kırım'dan, Kosova'dan ve ata toprağımız Özbekistan'dan gelen 113 evladımız var. Samsun'umuza, Milli Mücadele şehrine hoş geldiniz." ifadesini kullandı.



Etkinlikler, yeni düzenlenen İstiklal Meydanı'nda farklı ülke ve bölgelerden gelen çocukların halk oyunları gösterileriyle tamamlandı. Festival, 23 Nisan'da sona erecek.



Programa, Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, MHP İl Başkanı Burhan Mucur ile vatandaşlar katıldı.



