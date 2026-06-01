        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da 225 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

        Samsun'da şüphe üzerine durdurulan araçta, 225 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2026 - 12:08 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım ilçesinde şüphe üzerine bir araç durduruldu.

        Araçta yapılan aramada 225 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Yapılan incelemelerde uyuşturucu hapların taşındığı aracın kiralık olduğu tespit edildi.

        Araçta bulunan A.T. (39), D.Y. (31) ve R.Y. (23) gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, son dönemde Karadeniz Bölgesi’nde gerçekleştirilen en yüksek miktarlı uyuşturucu hap yakalamalarından biri olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

