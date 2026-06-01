Samsun'da 225 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Samsun'da şüphe üzerine durdurulan araçta, 225 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İlkadım ilçesinde şüphe üzerine bir araç durduruldu.
Araçta yapılan aramada 225 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Yapılan incelemelerde uyuşturucu hapların taşındığı aracın kiralık olduğu tespit edildi.
Araçta bulunan A.T. (39), D.Y. (31) ve R.Y. (23) gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, son dönemde Karadeniz Bölgesi’nde gerçekleştirilen en yüksek miktarlı uyuşturucu hap yakalamalarından biri olduğu belirtildi.
