        Samsun Haberleri Samsun'da "Roman Strateji Belgesi İl Eylem Planı Çalıştayı" düzenlendi

        Samsun'da, Roman vatandaşların yaşam kalitesini artırmak, ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek ve toplumsal bütünleşmeyi güçlendirmek amacıyla "Roman Strateji Belgesi İl Eylem Planı Çalıştayı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 11:35 Güncelleme:
        Samsun Valiliği himayesinde, Büyükşehir Belediyesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen çalıştayda, 2026-2030 dönemini kapsayacak olan ikinci aşama eylem planı hazırlıkları masaya yatırıldı.

        Çalıştayın açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Türkiye'de Roman vatandaşların sosyal içermelerinin güçlendirilmesi yolunda 2009 yılında başlatılan "Roman Açılımı"nın bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

        2016 yılından bu yana uygulanan strateji belgeleri ve eylem planları ile eğitimden istihdama, barınmadan sağlığa kadar pek çok alanda önemli çalışmaların hayata geçirildiğini ifade eden Gümrükçü, "İlimizde yerel düzeyde uygulanan eylem planımızın birinci aşaması başarıyla tamamlanmıştır. Bugün gerçekleştirdiğimiz çalıştay, 2026-2030 dönemini kapsayacak ikinci aşama hazırlıkları açısından büyük önem taşımaktadır. Politika ve uygulamaların sahadaki gerçek ihtiyaçlarla uyumlu olması ancak ortak bir akılla mümkündür." dedi.

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hatice Kumcağız ise çalıştayın teknik içeriğine dair bilgiler paylaştı.

        Yaklaşık 120 katılımcının yer aldığı çalıştayda, eğitim, istihdam, barınma, sağlık, sosyal hizmetler ve genel politikalar olmak üzere 6 ana tema üzerinde durulduğunu belirten Kumcağız, kurulan çalışma masalarında Roman vatandaşların karşılaştığı sorunların derinlemesine incelendiğini vurguladı.

        Kumcağız, "Amacımız, bu alanlardaki gereksinimleri belirleyerek somut çözüm önerileri geliştirmektir. Günün sonunda bu problemlerin çözülmesiyle Roman vatandaşlarımızın toplumla sosyal anlamda daha da bütünleşmelerini hedefliyoruz." dedi.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Eyüp Çakır da Roman vatandaşların toplumsal zenginliğin önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Ülke coğrafyasını bir roman olarak niteleyen Çakır, "Roman kardeşlerimizle olmaktan, sorunları birlikte konuşmaktan ve daha iyi işler başarmak adına birlikte yürekli bir şekilde çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki yıllarda birlikte yaşama kültürümüzü ve zenginliklerimizi konuşarak büyümeye devam edeceğiz. Bu çalıştayın şehrimiz ve ülkemiz için örnek bir model oluşturmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

        Çalıştaya kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Derneği, Sosyal Hizmetler Derneği, Samsun Barosu, KADEM ve çeşitli Roman sivil toplum kuruluşları da katkı sağladı. Elde edilen veriler ve öneriler, ilgili kurumlarla paylaşılarak yeni dönem eylem planına veri oluşturacak.

        Çalıştaydan elde edilen tüm raporlar ve politika önerileri, Samsun'un 2026-2030 dönemi İl Eylem Planı'nın ana omurgasını oluşturacak. Yerel ihtiyaçların doğru tespitiyle, kentte yaşayan Roman vatandaşların refah seviyesinin artırılması ve kamu hizmetlerinin en üst kalitede sunulması hedefleniyor.

        Programa, Samsun Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

