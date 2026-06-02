Samsun'da "1 Haziran Uzlaştırmacılar Günü" programı düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde "1 Haziran Uzlaştırmacılar Günü" dolayısıyla program düzenlendi.



Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adliyede düzenlenen programda, uzlaştırma kurumunun önemi ile mağdur ve fail arasındaki uyuşmazlıkların dostane yollarla çözülmesinin hukuki ve toplumsal faydaları üzerinde duruldu.



Programda, yürüttüğü dosyalarda yüksek başarı oranı yakalayan uzlaştırmacı Ahmet Çubukçu'ya, Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy tarafından plaket takdim edildi.



Uzlaştırma sürecinde tarafların LÖSEV ve YADER gibi sivil toplum kuruluşları ile ihtiyaç sahiplerine bağış yapmasını sağlayarak sürece katkı sunan uzlaştırmacılar da başarı belgesiyle ödüllendirildi.



Yapılan bağışların kanser hastaları, eğitim faaliyetleri yürüten kurumlar ve yardım kuruluşlarına destek sağladığı belirtildi.



Programa, Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, Uzlaştırma Bürosunda görevli Cumhuriyet Savcısı Osman Tekin, uzlaştırmacılar ve davetliler katıldı.

