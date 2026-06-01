        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2026 - 17:32 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Atakum ve Havza ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Adreslerdeki aramada 1175 sentetik ecza hapı, 127,4 gram sentetik uyuşturucu, 50 uyuşturucu hap, 4,2 gram esrar, bir miktar kokain, ruhsatsız tabanca ve 2 fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 66 bin 800 lira ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 9 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Kurtulmuş'tan CHP grup toplantısı açıklaması
