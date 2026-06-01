Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 9 zanlı yakalandı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 9 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İlkadım, Atakum ve Havza ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.



Adreslerdeki aramada 1175 sentetik ecza hapı, 127,4 gram sentetik uyuşturucu, 50 uyuşturucu hap, 4,2 gram esrar, bir miktar kokain, ruhsatsız tabanca ve 2 fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 66 bin 800 lira ele geçirildi.



Operasyonda gözaltına alınan 9 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

