        Salıpazarı Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi hasta kabulüne başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2026 - 16:19 Güncelleme:
        Salıpazarı Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi hasta kabulüne başladı

        Salıpazarı Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan Diyaliz Merkezi hasta kabulüne başladı.


        İlçede uzun süredir ihtiyaç duyulan merkezde, böbrek hastalarının diyaliz tedavilerini ilçe dışına gitmeden sürdürebilmeleri amaçlanıyor.

        Salıpazarı Devlet Hastanesi içerisinde faaliyet gösteren merkezde, biri acil durumlar için ayrılan toplam 5 diyaliz ünitesi bulunuyor.

        Merkezde haftanın belirli günlerinde düzenli diyaliz hizmeti verilecek.

        AK Parti Salıpazarı İlçe Başkanı Ömer Minuz ve yönetim kurulu üyeleri de merkezi ziyaret ederek tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Sağlık personeline çalışmalarında başarı dileyen Minuz, yaptığı açıklamada, merkezin ilçeye önemli bir sağlık hizmeti kazandırdığını söyledi.

        Diyaliz Merkezi'nin uzun süredir beklenen bir yatırım olduğunu belirten Minuz, "Diyaliz Merkezimiz ilçemize hayırlı olsun. Merkezimiz bugün itibarıyla vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı. Bu hizmetin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

        İlçede diyaliz tedavisine ihtiyaç duyan hasta sayısının fazla olduğunu aktaran Minuz, mevcut kapasitenin artırılması ve daha fazla vatandaşa hizmet sunulabilmesi için gerekli girişimleri sürdüreceklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

