Salıpazarı Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi hasta kabulüne başladı
Salıpazarı Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan Diyaliz Merkezi hasta kabulüne başladı.
İlçede uzun süredir ihtiyaç duyulan merkezde, böbrek hastalarının diyaliz tedavilerini ilçe dışına gitmeden sürdürebilmeleri amaçlanıyor.
Salıpazarı Devlet Hastanesi içerisinde faaliyet gösteren merkezde, biri acil durumlar için ayrılan toplam 5 diyaliz ünitesi bulunuyor.
Merkezde haftanın belirli günlerinde düzenli diyaliz hizmeti verilecek.
AK Parti Salıpazarı İlçe Başkanı Ömer Minuz ve yönetim kurulu üyeleri de merkezi ziyaret ederek tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Sağlık personeline çalışmalarında başarı dileyen Minuz, yaptığı açıklamada, merkezin ilçeye önemli bir sağlık hizmeti kazandırdığını söyledi.
Diyaliz Merkezi'nin uzun süredir beklenen bir yatırım olduğunu belirten Minuz, "Diyaliz Merkezimiz ilçemize hayırlı olsun. Merkezimiz bugün itibarıyla vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladı. Bu hizmetin ilçemize kazandırılmasında emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum." dedi.
İlçede diyaliz tedavisine ihtiyaç duyan hasta sayısının fazla olduğunu aktaran Minuz, mevcut kapasitenin artırılması ve daha fazla vatandaşa hizmet sunulabilmesi için gerekli girişimleri sürdüreceklerini kaydetti.
