Samsun'da 60 litre etil alkol ele geçirildi

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 60 litre etil alkol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak içki ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, İ.A.'nın (65) adresine düzenlediği operasyonda 60 litre etil alkol ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

