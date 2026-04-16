Samsun Devlet Opera ve Balesi, "Latin Melodileri" konseri düzenleyecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Latin Melodileri" konserini yarın Samsun'da müzikseverlerle buluşturacak.



SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, konserde İspanyol besteci Manuel de Falla'nın halk şarkılarından oluşan eserlerinin yanı sıra Astor Piazzolla ve Ariel Ramirez gibi Latin Amerika müziğinin önde gelen isimlerinin parçaları seslendirilecek.



Konserde sopranolar Zibelhan Dağdelen, Nurdan Küçükekmekçi ve Linet Şaul'a piyanoda Özlem Ebesek eşlik edecek.



Sanatseverleri İspanya'dan Latin Amerika'ya uzanan müzikal yolculuğa çıkaracak konser, yarın saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde beğeniye sunulacak.

