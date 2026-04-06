        Samsun Haberleri

        Samsun'da dalgıçlar su altında "Anadolu Ajansının 106. yılını kutlarız" pankartı açtı

        Samsun Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) dalgıçları, Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü kutlamak için Bafra ilçesinde bulunan Altınkaya Barajı'nda su altında pankart açtı.

        Giriş: 06.04.2026 - 15:41 Güncelleme:
        Samsun'da dalgıçlar su altında "Anadolu Ajansının 106. yılını kutlarız" pankartı açtı

        Samsun Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) dalgıçları, Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü kutlamak için Bafra ilçesinde bulunan Altınkaya Barajı'nda su altında pankart açtı.

        Dalgıçlar, Bafra ilçesinde M.Ö. 3. yüzyılda Helenistik dönemde savunma amaçlı inşa edilen 2 bin 300 yıllık Asarkale önünden geçen Kızılırmak üzerindeki Altınkaya Barajı'nın serin sularına daldı.

        Su sıcaklığının 6 derece olduğu bölgede 17 metre derine inen dalgıçlar, burada 3 metre uzunluğundaki "Anadolu Ajansının 106. yılını kutlarız" pankartını açtı.

        Daha sonra dalgıçlar pankartı su yüzeyinde de açtı.

        Bu anlar AA ekibi tarafından GoPro kamera ve dronla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

