Samsun'da devrilen kamyonetteki 2 kişi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, devrilen kamyonetteki 2 yolcu yaralandı. O.D. (30) idaresindeki 55 APR 268 plakalı kamyonet, Bakırpınarı Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan yolcular C.Y. (22) ve T.Ç. (33), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

