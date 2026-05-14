Samsun'da selin yaşandığı Havza ilçesinde anonslarla taşkın riski uyarısında bulunuldu

Samsun'un Havza ilçesinde vatandaşlar, anonslarla taşkın riskine karşı uyarıldı. 12 Mayıs'ta akşam saatlerinde Hacı Osman Deresi'nin taşmasıyla büyük bölümü su altında kalan ilçe merkezinde, Samsun Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri meteorolojinin gök gürültülü sağanak uyarısı üzerine taşkın riskine karşı vatandaşları uyardı. Dere yatağı çevresindeki birçok noktayı gezen ekipler, araçlardan anons yaptı. Ekipler, "İkinci bir taşkın sebebiyle duyarlı olmanız önemle rica olunur. Bölge halkının dikkatine." uyarısında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.