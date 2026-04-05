Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı yakalandı

Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.



Bu kapsamda Havza ilçesinde durdurulan 2 araçta, narkotik dedektör köpeği "Şila" ile arama yapıldı.



Aramalarda araçların bagaj bölümünde koliler içerisine gizlenmiş 165 bin uyuşturucu hap ile 423 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.



Operasyonda, F.E. (30), R.A. (22), A.Z.F.A. (24) ile M.Ç. (26) gözaltına alındı.

