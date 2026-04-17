Samsun'daki cinayetle ilgili azmettirici oldukları iddiasıyla 2 kardeş gözaltına alındı
Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili azmettirici oldukları iddiasıyla 2 kardeş gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bafra ilçesinde Abdulbaki Özdemir'in (24) tüfekle vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturmayı genişletti.
Ekipler, bu kapsamda cinayeti işlediğini söyleyerek teslim olan E.B.N'yi (17) azmettirdikleri iddiasıyla M.Y. (36) ve kardeşi M.Y'yi (34) gözaltına aldı.
M.Y. (36) hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da belirlendi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
İlçede 1 Nisan'da Bafra Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Amirliğine giden E.B.N. (17) Kemalpaşa Mahallesi Yayla Geçidi Sokak'taki ikamette bir kişiyi öldürdüğünü söylemiş, adrese giden polis ekipleri silahla vurulan Abdulbaki Özdemir'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirlemişti.
Gözaltına alınan E.B.N, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
