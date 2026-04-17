        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Samsun'daki cinayetle ilgili azmettirici oldukları iddiasıyla 2 kardeş gözaltına alındı

        Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili azmettirici oldukları iddiasıyla 2 kardeş gözaltına alındı.

        Giriş: 17.04.2026 - 17:43 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Bafra ilçesinde Abdulbaki Özdemir'in (24) tüfekle vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturmayı genişletti.

        Ekipler, bu kapsamda cinayeti işlediğini söyleyerek teslim olan E.B.N'yi (17) azmettirdikleri iddiasıyla M.Y. (36) ve kardeşi M.Y'yi (34) gözaltına aldı.

        M.Y. (36) hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da belirlendi.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        İlçede 1 Nisan'da Bafra Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Amirliğine giden E.B.N. (17) Kemalpaşa Mahallesi Yayla Geçidi Sokak'taki ikamette bir kişiyi öldürdüğünü söylemiş, adrese giden polis ekipleri silahla vurulan Abdulbaki Özdemir'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

        Gözaltına alınan E.B.N, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran: Hürmüz Boğazı açıldı
        Petrol sert düştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Tarihi listeye yeni isim: Arda Turan!
        Bugün Ne Oldu? 17 Nisan 2026'nın haberleri:
        Barrack Habertürk'e konuştu
        EGM: 411 kişi gözaltına alındı!
        Seçil Erzan yeniden yargılanacak
        Katil zanlısı üniversite öğrencisi! Kapıyı çaldı cinayeti işledi!
        Türkiye stratejik bir pazar ve üretim üssü
        MHP 7 İl Teşkilatını feshetti
        Gülistan Doku'nun hastane kayıtları silindi iddiası!
        Tuncay Sonel açığa alındı
        Saldırının gerçekleştiği okulla ilgili flaş gelişme!
        "Kendi boğazını kesen, agresif biriydi" Çantası aranmadan okula alınmıyormuş!
        Ölüm oyunları parmak ucunda!
        Hâlâ rap kariyerinden para kazanıyor
        Galatasaray'da seçim tarihi belli oldu!
        Rıza Tamer hayatını kaybetti
        Zengin cesareti
